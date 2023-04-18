Более 600 работ и 34 победителя: АО «ММТП» помогло провести областной детский конкурс по охране труда

В Мурманском областном театре кукол прошла церемония награждения победителей и призёров 10-го юбилейного конкурса детского рисунка по охране труда. Его организатором выступило Министерство труда и социального развития Мурманской области. В числе партнёров - АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мы не первый год поддерживаем этот конкурс и рады, что он стал традиционным. Это свидетельствует о том большом внимании, которое уделяют органы власти и предприятия, в том числе Мурманский морской торговый порт, вопросам охраны труда. Просветительская деятельность, в которую включены дети и их родители, является ее неотъемлемой частью», - подчеркнула начальник службы охраны труда и производственного контроля АО «Мурманский морской торговый порт» Ольга Смеян.

В этом году конкурсное жюри оценивало более шестисот работ, из которых выбрало 34 победителя. Конкурс проводился по трем номинациям: «Безопасный труд глазами детей», «Шаг в будущее» и «Охрана труда в знаках и символах». Участники - дети в возрасте от 7 до 15 лет. Всего за 10 лет в конкурсе приняло участие около четырёх тысяч ребят. Организаторы поблагодарили партнеров конкурса и отметили их Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251567%2Fwall-149919532_3127