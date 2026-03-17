Более 600 северян посетили Губернаторский лицей в День открытых дверей

В Мурманске в Губернаторском лицее прошёл День открытых дверей для будущих пятиклассников, десятиклассников и их родителей. Мероприятие собрало более 600 северян, среди которых были семьи школьников, заинтересованных в обучении в одном из самых современных образовательных учреждений региона. Гости смогли познакомиться с образовательной средой лицея и получить подробную информацию о поступлении на 2026–2027 учебный год.

Для участников встречи провели экскурсию по образовательному пространству. Родителям и школьникам показали учебные кабинеты, спортивную инфраструктуру, столовую, тренажёрный и актовый залы, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, технопарк с оборудованием виртуальной реальности, комплекс для трёхмерного моделирования и судомоделирования, лаборатории подводной робототехники. Ребята смогли самостоятельно поработать с промышленными манипуляторами и роботами. Гостям рассказали о программах обучения и образовательных направлениях лицея.

Губернаторский лицей работает по принципу школы полного дня: занятия и внеурочная деятельность проходят с девяти часов утра до шести часов вечера. В течение дня учебные занятия сочетаются со спортивными, творческими и интеллектуальными активностями. Лицеисты могут заниматься фиджитал-спортом, шахматами, медиажурналистикой, участвовать в военно-патриотическом клубе, музыкальной и театральной студиях, работать в арт-пространствах. Одним из необычных направлений является «Арктическая кухня». Кроме того, для учащихся организуются образовательные поездки по региону, летние и зимние школы, университетские и производственные субботы, в рамках которых школьники знакомятся с программами Мурманского арктического университета и работой предприятий Мурманской области.

Участники мероприятия отметили высокий уровень образовательной среды и широкие возможности для развития. «От экскурсии очень хорошее впечатление. Мне всё понравилось. Больше всего понравился технопарк, потому что очень интересно управлять дронами и роботами. Понравилась и арктическая кухня – хотелось бы научиться готовить там что-то интересное. Конечно, я бы очень хотела поступить сюда и учиться в лицее, если позволят оценки», – рассказала участница встречи Дарья Сметанина.

«Мы сейчас находимся на этапе выбора, куда поступать в десятый класс. Есть несколько вариантов, и один из них – Губернаторский лицей. Как родитель я рассматриваю дальнейшие перспективы и понимаю, что сейчас важно сделать правильный выбор для будущего ребёнка. Впечатления отличные: современное пространство, прекрасные условия для обучения и сильный педагогический коллектив», – поделилась Ольга Дьяченко, мама будущей десятиклассницы.

Напомним, Губернаторский лицей является современным образовательным учреждением, созданным по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!». Это флагманский проект региональной системы образования, ориентированный на подготовку будущих специалистов для развития Арктики. Образовательный процесс выстроен по принципу непрерывной траектории — от школы до университета и дальнейшей профессиональной деятельности. Программы обучения синхронизированы с курсами Мурманского арктического университета и охватывают стратегические направления развития региона, включая Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии. 28 марта в Губернаторском лицее пройдет внутренняя предметная олимпиада для кандидатов на поступление. Приём документов на индивидуальный отбор для поступающих в пятые классы начнётся 1 апреля 2026 года, для поступающих в десятые классы – 15 июня 2026 года.

