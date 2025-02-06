Более 600 спортсменов выступили на чемпионате и первенстве Мурманской области по фитнес-аэробике

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике. В борьбу за медали областных соревнований вступили более 600 танцоров из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Колы, Гаджиево и Умбы.

В первый соревновательный день были определены лучшие коллективы в дисциплинах хип-хоп и хип-хоп большая группа. Все призовые места завоевали команды из Мурманска, а золотые медали в своих возрастных категориях получили группы «UNIKIDS» (тренер-преподаватель Ирина Мудрик), «Маникс» (тренер-преподаватель Игорь Колобов), «JET MASTERS» (тренер-преподаватель Александр Поляков) и «BAD CREW» (тренер-преподаватель Александра Гришина).

Во второй день на паркет Легкоатлетического манежа вышли участники чемпионата и первенства в дисциплинах аэробика, степ-аэробика и аэробика 5 человек. В чемпионате Мурманской области золотые медали завоевала команда «Импульс» из Мурманска, «серебро» досталось североморскому коллективу «Адреналин», а «бронза» – мурманской команде «Стимул».

В областном первенстве были разыграны восемь комплектов медалей. Лучшими в своих возрастных группах и дисциплинах стали мурманские команды «Сияние», «Арктика», «Альфа», «Спарк», «ВРМ», «Кураж» и «Черри», а также коллектив «Венсон» из Североморска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/