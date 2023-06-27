Более 6000 вакантных мест от более чем 100 предприятий: в Мурманской области состоялась Всероссийская ярмарка «Работа России. Время возможностей»

В Мурманской области прошло масштабное мероприятие – федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В заполярной столице на её открытии с вступительными словом выступила вице-губернатор Елена Дягилева.

Главное кадровое событие объединило соискателей и работодателей из разных отраслей: от малого и среднего бизнеса до крупных предприятий. На 8 площадках в Мурманской области работали представители и сотрудники кадровых служб ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «Российские железные дороги», АО «Кольская горно-металлургическая компания», Ковдорского «ГОК», АО «Апатит» АО «Почта России», АО «Мурманский морской торговый порт», АО «Мурманская областная электросетевая компания» и многие другие. Кроме того, карьерные консультанты, а также независимые эксперты помогли соискателям наметить перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, рассказали, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Также в работе площадок приняли участие представители Мурманского арктического университета и заполярных колледжей.

В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости, также были организованы мастер-классы, лекции и тренинги по различным темам: обзоры современных и востребованных профессий, ораторское мастерство, правила составления эффективного резюме и другие темы, связанные с трудоустройством и карьерным ростом. Например, на ярмарке в Мурманске прошел лекторий «Современные востребованные профессии на рынке труда Мурманской области», тренинг «Генерация бизнес идей», в Мончегорске — виртуальная экскурсия с использованием VR-технологий «3D-реальность», в Ковдоре презентация и диалог с соискателями «Армии нужны профессионалы». Участие в мероприятии было абсолютно бесплатно. Для тех соискателей, которые не смогли посетить ярмарку, некоторые из таких площадок транслировались в режиме онлайн.

«Могу с уверенностью сказать, опыт проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства показывает, что подобные мероприятия действительно востребованы и должны проводиться на регулярной основе. Если на первом этапе было около 40 работодателей и около 2000 рабочих мест, то сегодня, на новом этапе, представлено почти 100 работодателей и около 6000 рабочих мест», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В течение всего мероприятия для посетителей работал консультационный пункт по вопросам получения государственных услуг в сфере занятости населения, где можно было получить исчерпывающую информацию о возможности профессионального обучения, открытии собственного дела, а также о проектах, реализуемых в рамках плана «На Севере — жить». Например, особенно востребованным стало информирование о таких проектах, как «Работа рядом», рассчитанная на помощь в трудоустройстве несовершеннолетних северян, и программе «Курс на Север», которая направлена на оказание комплексной помощи соискателям, которые переезжают в регион для трудоустройства.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, возможность проведения подобных масштабных мероприятий — результат модернизации службы занятости населения в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря проекту создаются единые стандарты оказания услуг соискателям, переподготовка и повышение квалификации сотрудников служб, обновляется инфраструктура самих центров занятости как в нашем регионе, так и по всей России.

Фото: https://gov-murman.ru