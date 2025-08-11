Более 6,5 тысячи северян приняли участие в спортивных мероприятиях в рамках празднования Дня физкультурника в Мурманской области. Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«В минувшие выходные Мурманская область, все муниципальные образования отметили всероссийский День физкультурника. В рамках празднования проведено 60 физкультурных и спортивных мероприятий. Главной площадкой праздника стала Долина Уюта в Мурманске, где был проведен забег для всех любителей лёгкой атлетики и сдача нормативов всероссийского комплекса «ГТО», — отметила первый вице-губернатор.

Кроме того, Оксана Демченко подчеркнула, что в каждом населённом пункте состоялись свои спортивные мероприятия, где жители Кольского Заполярья в очередной раз продемонстрировали приверженность девизу «Спорт норма жизни».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, развитие физической культуры и спорта - одно из приоритетных направлений плана «На Севере – жить!». В области растёт число жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. За пять лет построены и модернизированы более 100 спортивных объектов. С 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса более чем в 10 раз увеличено поощрение для спортсменов и тренеров. Запущены проекты «Бодрое воскресенье» и «Северное долголетие» для пожилых северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551612/#&gid=1&pid=11