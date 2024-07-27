Более 6,5 тысячи северян приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна»

В Мурманской области подведены итоги ежегодной социально значимой акции федерального масштаба – Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна».

Акция «Зелёная весна» стала уже традиционным и значимым событием для Мурманской области. С 6 мая по 30 июня в рамках акции представители правительства Мурманской области, исполнительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений большинства населённых пунктов региона, ряда предприятий и компаний региона, а также неравнодушные граждане Мурманской области приняли участие в мероприятиях по очистке территорий улиц, парков, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха граждан и берегов водоёмов нашего края от мусора.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, общее количество участников в Мурманской области составило порядка 6,5 тысячи человек. Вывезено около 2820 кубометров мусора. Площадь убранной территории составила 120 га.

Организаторы благодарят всех, кто присоединился к акции, и подчеркивают, что хрупкая природа Заполярья требует к себе особого, бережного отношения, и это бережное отношение зависит от каждого из нас.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/