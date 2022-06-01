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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 12:30

Более 67 тысяч мурманских семей с детьми получают социальную поддержку благодаря федеральным и региональным программам

На заседании правительства Мурманской области, которое глава региона Андрей Чибис провёл в преддверии Дня защиты детей, руководитель областного Министерства труда и социального развития Сергей Мякишев рассказал подробно о федеральных и региональных мерах поддержки семей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на текущий момент на территории Мурманской области проживает 67052 семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки. При этом действие социальных гарантий в регионе начинается уже с момента ожидания ребёнка и продолжается вплоть до достижения им совершеннолетия. Одним из ключевых принципов оказания социальной поддержки семьям с детьми является адресный подход: большая честь мер соотносится с величиной прожиточного минимума. С 1 июня в соответствии с поручением Президента Российской Федерации эта стоимостная величина будет проиндексирована на 10%. Такое изменение в целом повысит уровень социальной поддержки: расширит круг потенциальных получателей и увеличит размеры выплат.

Как отметил глава профильного регионального ведомства, позитивная тенденция наблюдается уже в течение нескольких последних лет. На данный момент в Мурманской области выстроена целая система мер поддержки, напрямую связанных с величиной прожиточного минимума. Прежде всего, это касается недавно введённых мер.

«Их появление – это реакция правительства региона на запрос конкретных семей. Семья – основа всего. И забота государства о семье и есть показатель приоритетности социальной политики, активно проводимой на территории Мурманской области, – подчеркнул министр труда и социального развития региона. – Сегодня Министерством труда и социального развития Мурманской области и региональным отделением Пенсионного Фонда России семьям с детьми, проживающим в Кольском Заполярье, предоставляется 25 видов поддержки. Большая часть из них – 16 программ – финансируются за счёт регионального бюджета».

После индексации уже повысившаяся в начале мая «Зарплата мамы» вновь увеличится и составит 16186,50 рублей. Федеральная ежемесячная выплата при рождении первого ребенка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей увеличатся до 21582 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно составит от 10791 до 21582 рублей. Аналогичные изменения предусмотрены для осуществляемой Пенсионным Фондом ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет. Одновременно будет пересмотрен среднедушевой доход семьи, дающий право на денежные выплаты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, с 1 июня размеры ряда социальных выплат будут проиндексированы на 4%. Так размер регионального материнского (семейного) капитала увеличится более, чем на 5000 рублей и составит 141585,93 рубля.

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