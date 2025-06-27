Более 67 тысяч жителей Мурманской области отдали свои голоса за благоустройство в рамках всероссийского голосования

Подведены и опубликованы итоги всероссийского голосования за выбор территорий благоустройства, прошедшего с 21 апреля по 12 июня в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году голосование состоялось в пятый раз, в нём приняли участие свыше 16,5 млн россиян. В правительстве России подчёркивают, что оно является важным инструментом вовлечения граждан в процессы формирования комфортной городской инфраструктуры, позволяя учесть предпочтения населения при реализации проектов благоустройства. Так, более шести тысяч предложений учтены и будут в дальнейшем реализованы.

«Жители всегда лучше понимают, что нужно, где надо привести в порядок парк или не хватает скверов для прогулок, в каком районе необходимо дополнительно построить детские и спортивные площадки, как лучше благоустроить общественные пространства. Именно на мнение граждан руководству муниципалитетов предстоит ориентироваться в работе по благоустройству», – высказался на заседании правительства председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать все проекты на личном контроле.

«Теперь необходимо, чтобы все выбранные проекты были реализованы качественно и в срок. Просил бы традиционно вас лично держать этот вопрос на контроле», – сказал председатель правительства.

В Мурманской области победителями стали семь территорий – по одной от каждого муниципалитета, ставшего участником всероссийского голосования. Изначально участников выбрали из числа опорных городов, мастер-планы которых губернатор Андрей Чибис представил Президенту России Владимиру Путину.

«Участие северян во всероссийском голосовании подтверждает нашу общую заинтересованность в создании современной городской среды в Кольском Заполярье. Свой голос за ту или иную территорию отдал 67551 житель Мурманской области. Победившие проекты подчёркивают стремление сделать наши муниципалитеты удобными, привлекательными для отдыха семей с детьми и активного времяпрепровождения», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проголосовать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru мог любой россиянин старше 14 лет. Помогали в этом волонтёры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они рассказывали про территории, вынесенные на голосование, отвечали на вопросы жителей и вовлекали их в процедуру голосования. В Мурманской области работали 353 добровольца, с помощью которых было собрано 27920 голосов.

«Благодаря неравнодушному отношению северян в Мурманской области появляется всё больше благоустроенных территорий, мы видим это не только в рамках реализации объектов по национальному проекту, но и в рамках региональных программ, обозначенных планом развития «На Севере – жить!», – прокомментировала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Победителями всероссийского голосования за выбор территорий благоустройства в Мурманской области стали следующие территории:

территория улицы Воровского в Мурманске;

территория в районе домов №24 и 24а на улице Ленина в Апатитах;

территория в районе дома №33а на проспекте Ленина в Кировске;

территория в районе улицы Андрусенко в Коле;

территория в районе дома №34 на проспекте Металлургов в Мончегорске;

территория в районе дома №29 на улице Пионерская в Североморске;

территория сквера между Дворцом культуры и Детской школой искусств в Полярных Зорях.

За шесть лет в Мурманской области, в том числе в рамках стратегии развития региона до 2030 года «На Севере – жить!», обновлены 157 общественных пространств, дворовые территории 1061 многоквартирного дома, реализованы 382 инициативы местных жителей по губернаторской программе «На Севере – твой проект!», произведён комплексный и ямочный ремонт 1200 дворов. Кроме этого, благодаря всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549290/#&gid=1&pid=1