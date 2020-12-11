Более 690 миллионов направят на строительство школы на улице Советская в Мурманске

Между Управлением капитального строительства Мурманска и компанией «Термоизолстрой» заключен контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта «Школа по улице Советская в городе Мурманске».

Цена контракта составила более 690 миллионов рублей. В соответствии с условиями контракта все работы должны будут завершены до конца 2022 года.

Указанная закупка проводилась в рамках национального проекта «Образование», сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.