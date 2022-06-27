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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 15:30

Более 7 тысяч северян приняли участие в фестивале «День молодёжи – 2022» в Мурманске

Сегодня в России отмечается День молодёжи. В ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис ещё раз поздравил северян с праздником и отметил, что в одноименном фестивале, прошедшем в Мурманске накануне, приняли участие более 7 тысяч человек.

«Я поздравляю наших молодых северян с этим праздником! Как вчера в видеообращении отметил Президент Владимир Путин, – именно вам предстоит творить будущую историю нашей страны. Очень важно, что наши школьники и студенты, рабочая молодёжь Мурманской области активно двигаются, добиваются успехов в спорте, в творчестве, в общественной деятельности, во многих сферах.  Мы гордимся вами, будем помогать и мотивировать, ряд решений я уже озвучил. Мы будем делать все, чтобы Мурманская область, ставшая регионом действительно бескрайних возможностей, дала вам возможность самореализации – всем, кто готов быть активным и эффективным», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что в воскресенье Мурманск стал одним из 10 городов России, где прошел масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню молодёжи. Мероприятие организовано Росмолодёжью и правительством Мурманской области. В центре города работали 7 тематических интерактивных пространств: добра, карьеры, музыки и другие, а вечером состоялся концерт на Пяти Углах.

Кроме того, накануне в Мурманске открылся уникальный объект для творческой и инициативной молодежи: культурный хаб «Контейнер-холл».
«Я побывал там вчера. Непростой проект, неординарный, оригинальный. Он состоит из морских контейнеров, собранных в единое пространство с разными тематическими зонами. Спасибо всем, кто был задействован в реализации, во главе с вице-губернатором Марией Гавриловой. Арт-пространство оценил и Андрей Малахов, который разбирается в современном искусстве, в современных подходах к молодежному творчеству. Действительно достойный проект, уникальное пространство, важно, чтобы оно активно жило», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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