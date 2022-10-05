В Мурманской области вырос объём безналичных платежей62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 10:15

Более 7 тысяч юных северян посетили мероприятия фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Мурманской области

В Мурманской области завершились мероприятия фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022. Он стартовал 16 сентября и за две недели собрал более 7000 ребят на 127 площадках областного центра и муниципалитетов.

Для юных северян прошли тематические мастер-классы, квизы, викторины, спортивные соревнования, флешмобы, посвященные энергетике и экологичному образу жизни.

Ребята изготовили солнечную батарею из подручных материалов, смастерили «Волшебную лампочку», попрактиковали английский в квесте «ЭнергоБум», попробовали себя в конструировании ветрогенераторов и программировании роботов. В интеллектуальном квизе «Не до лампочки» ответили на 48 вопросов научно-популярной направленности о различных энергоресурсах, современных способах выработки энергии, видах топлива. На практическом занятии «Источники энергии» школьники разобрали одну из основных экологических проблем современности – парниковый эффект.

Ученикам старших классов ведущие специалисты ПАО «ТГК-1» и ПАО «Энел Россия» рассказали об энергетике как о профессии будущего, а также главных драйверах развития, в том числе зеленой энергетики. С опытными лекторами-специалистами Кольской АЭС обсудили экологическую политику и экопроекты первой АЭС за Полярным кругом

И это лишь малая часть программы 2022 года.

«В этом году фестиваль получился масштабным как никогда. Участие в мероприятиях приняли более 7000 человек. И это еще не предел, – прокомментировал итоги первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский. – Фестиваль завершился, но социальная кампания по пропаганде энергосбережения продлится до конца октября. В рамках экскурсий на предприятия мы продолжим рассказывать, что такое энергетика, энергоресурсы, какие есть виды генерации. А дальше, нонстопом, начнем думать над программой 2023: как сделать её ещё интереснее».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, Мурманская область поддерживает мероприятия фестиваля с 2016 года. Основными организаторами выступают региональные Минэнерго и ЖКХ и Минобрнауки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На подарках ко Дню учителя в этом году сэкономят-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, евро и фунт снижаются к доллару-PRO Энергетику (18+)Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и ООО «Тепло людям. Умба» заключили двусторонний договор на поставку «зелёной», низкоуглеродной электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)София Сафронова и Софья Климкова открывают новый телепроект «Свежий взгляд»-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширена государственная поддержка граждан, страдающих фенилкетонурией
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика