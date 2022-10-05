Более 7 тысяч юных северян посетили мероприятия фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Мурманской области

В Мурманской области завершились мероприятия фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022. Он стартовал 16 сентября и за две недели собрал более 7000 ребят на 127 площадках областного центра и муниципалитетов.

Для юных северян прошли тематические мастер-классы, квизы, викторины, спортивные соревнования, флешмобы, посвященные энергетике и экологичному образу жизни.

Ребята изготовили солнечную батарею из подручных материалов, смастерили «Волшебную лампочку», попрактиковали английский в квесте «ЭнергоБум», попробовали себя в конструировании ветрогенераторов и программировании роботов. В интеллектуальном квизе «Не до лампочки» ответили на 48 вопросов научно-популярной направленности о различных энергоресурсах, современных способах выработки энергии, видах топлива. На практическом занятии «Источники энергии» школьники разобрали одну из основных экологических проблем современности – парниковый эффект.

Ученикам старших классов ведущие специалисты ПАО «ТГК-1» и ПАО «Энел Россия» рассказали об энергетике как о профессии будущего, а также главных драйверах развития, в том числе зеленой энергетики. С опытными лекторами-специалистами Кольской АЭС обсудили экологическую политику и экопроекты первой АЭС за Полярным кругом

И это лишь малая часть программы 2022 года.

«В этом году фестиваль получился масштабным как никогда. Участие в мероприятиях приняли более 7000 человек. И это еще не предел, – прокомментировал итоги первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский. – Фестиваль завершился, но социальная кампания по пропаганде энергосбережения продлится до конца октября. В рамках экскурсий на предприятия мы продолжим рассказывать, что такое энергетика, энергоресурсы, какие есть виды генерации. А дальше, нонстопом, начнем думать над программой 2023: как сделать её ещё интереснее».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, Мурманская область поддерживает мероприятия фестиваля с 2016 года. Основными организаторами выступают региональные Минэнерго и ЖКХ и Минобрнауки.