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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 17:00

Более 70 артистов представили культуру Мурманской области на отраслевых мероприятиях выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Делегация учреждений культуры Кольского Заполярья во главе с профильным министром представила богатство культуры и традиций нашего края на тематических мероприятиях международной выставки-форума «Россия».

В рамках отраслевых дней российской экономики на выставке проходил День культуры России. В деловую программу мероприятия вошли тематические сессии, посвящённые реставрации культурных объектов, развитию киноиндустрии и другим ключевым направлениям современной отечественной культуры с участием руководителей ведущих учреждений культуры, известных деятелей искусства и профильных экспертов.

В рамках Дня культуры России на стенде Мурманской области состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между областной детско-юношеской библиотекой и ведущими библиотеками Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В рамках сотрудничества учреждения планируют провести серию совместных мероприятий по продвижению чтения и популяризации литературного творчества среди молодёжи.

Кольское Заполярье было представлено обширной программой культурных мероприятий. В течение дня специалисты областного краеведческого музея проводили мастер-классы по изготовлению саамских сувениров и тематические викторины об истории и культуре Кольского края. Областная научная библиотека подготовила для гостей стенда виртуальную экскурсию по Мурманской области, а специалисты регионального минкульта рассказывали о развитии культурного туризма в регионе и наиболее ярких фестивалях, которые пройдут в Кольском Заполярье в 2024 году. В программу работы стенда также вошли интерактивные песенные и танцевальные мастер-классы ведущих творческих коллективов учреждений культуры региона.

Как сообщает региональное Министерство культуры, одним из самых ярких событий Дня культуры стал концерт «Соло Кольского Севера» в павильоне «Наша культура». Лучшие концертные номера посетителям выставки представили ансамбль «АртСинема» Мурманской областной филармонии, который дал сольный концерт в Доме культуры ВДНХ, и заслуженные коллективы народного творчества РФ: североморский ансамбль эстрадной песни «Тоника» Дворца культуры «Строитель» и коллективы областной «Кировки» – ансамбль танца «Радость», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы, ансамбль танца «Сполохи». Всего культуру Мурманской области представили более 70 артистов. Исполнение концертных номеров сопровождалось модным показом коллекции одежды, созданной молодыми дизайнерами Мурманского арктического университета.

«Представлять культуру Мурманской области на выставке «Россия», которая проводится по инициативе президента Владимира Путина – это большая честь и серьёзное достижение для творческой и культурной общественности нашего региона. К участию в организации работы стенда области в рамках отраслевого дня мы привлекли ключевых экспертов и ведущих артистов нашего региона и достойно продемонстрировали всё многообразие культуры и традиций нашего края. Благодарю Министерство культуры РФ за поддержку и доверие, которые оказываются Кольскому Заполярью на федеральном уровне», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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