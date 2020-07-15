Более 70 брошенных автомобилей находится на территории флотской столицы

В ЗАТО продолжается работа по вывозу с улиц и дворов разукомплектованных машин. Сегодня на спецстоянку эвакуировали сразу три таких автомобиля.

Первый адрес - улица Кирова, площадка между 4-ым и 6-ым домами.

- Эвакуированный автомобиль находился без движения больше года, стоял без регистрационных номеров, представлял не только экологическую угрозу для микрорайона, но и был открыт – что могло создавать угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, в зимний период транспорт мешал уборке территории от снега. Всё это - признаки брошенного транспортного средства. Предпринятыми мерами установить владельца автомобиля не представилось возможным, в результате сегодня он был эвакуирован, - рассказал начальник муниципального и жилищного контроля КРГХ администрации ЗАТО Североморск Артур Агарков.

Следом эвакуировали машины с улицы Авиаторов, 1 и Вице-адмирала Падорина – в районе сетевого магазина. Сейчас в журнале учёта брошенного транспорта, который находится на территории ЗАТО – более 70 автомобилей.

- У компании «Инвест ЖКХ» с администрацией муниципалитета заключен контракт на вывоз разукомплектованных машин. В этом году эвакуации подлежат 50 единиц такой техники, - пояснил директор компании «Инвест ЖКХ» Владимир Марыгин.