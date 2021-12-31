Более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия «Циркон» и «Кинжал», обеспечил Северный флот в 2021 году

В уходящем 2021 году Северный флот особое внимание уделял обеспечению испытаний образцов нового и перспективного вооружения, военной и специальной техники. В непосредственном обеспечении испытаний были задействованы силы Беломорской военно-морской базы, дивизии ракетных кораблей и летательные аппараты армии ВВС и ПВО Северного флота.

После успешно проведённых испытаний в Белом и Баренцевом морях в состав ВМФ России были приняты новейшие атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск», экипажи которых продолжат совершенствовать военно-морскую выучку и готовиться к переходу в пункт постоянного базирования в полигонах боевой подготовки и на учебно-материальной базе Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около 10 пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401326@egNews