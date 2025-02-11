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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 13:30

Более 70 комплектов наград разыграно на чемпионате и первенстве Мурманской области по плаванию

В мурманском плавательном бассейне состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию. В течение трёх дней с 6 по 8 февраля лучшие пловцы Кольского Заполярья разыграли 76 комплектов медалей.

В чемпионате области спортсмены боролись за 39 комплектов медалей. Победителями на своих дистанциях среди мужчин стали Роман Таран, Тимофей Кобелев, Глеб Кожевников, Егор Рябоконь, Никита Нечаев, Ростислав Борейко, Артем Гогин, Егор Щукин, Александр Глазунов и Николай Липатников.

У женщин золотые медали завоевали Алиса Васькевич, Анастасия Евдокимова, Анна Егнедова, Елизавета Прибыткова, Дарья Данилова, Екатерина Горчинская, Александра Тамазова, Дарья Фомина, Анастасия Коробейщикова, Мирослава Трушкова и Дарья Шапошникова. В эстафетных заплывах областного чемпионата первое место заняли команды КСШОР 1 (Мурманск), МАУДО ДЮСШ (Кандалакша) и СШ Юность-Дрозд (Апатиты).

Ещё 37 комплектов наград заполярные пловцы разыграли в рамках первенства Мурманской области. Награды высшего достоинства у юношей выиграли Роман Таран, Тимофей Кобелев, Артем Кузнецов, Егор Рябоконь, Тимофей Захаров, Ростислав Борейко, Артем Гогин, Станислав Турцев, Валентин Симонов и Николай Липатников. Среди девушек победителями первенства стали Анастасия Евдокимова, Анастасия Анисенкова, Елизавета Прибыткова, Дарья Данилова, Алиса Васькевич, Софья Соболева, и Дарья Шапошникова.

Как отмечает региональное Министерство спорта, плавание – один из самых массовых видов спорта в Мурманской области. Поддержка заполярных спортсменов является ключевой задачей в рамках стратегического плана «На Севере – жить». В ближайшие годы в регионе планируется масштабное обновление инфраструктуры: готовится к реконструкции центральный плавательный бассейн в Мурманске, предполагается строительство модульного бассейна в Росляково и физкультурно-оздоровительного комплекса на Кольском проспекте в столице Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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