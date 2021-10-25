Более 70 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступны северянам в онлайн-режиме

Более 70 государственных и муниципальных услуг из числа массовых социально значимых могут получить жители и организации Мурманской области на портале «Госуслуги» в режиме онлайн, 25 из них – с октября 2021 года.

Подать заявление о получении этих услуг, оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход рассмотрения заявления и получить результат можно в личном кабинете портала. Для получения услуг необходима подтверждённая учётная запись.

Перевод государственных и муниципальных услуг в удобный для граждан электронный формат проводится Министерством цифрового развития Мурманской области в сотрудничестве с органами государственной власти Мурманской области в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».