Более 70 медицинских работников получили региональные подъёмные

Региональные квоты по 500 тыс. рублей в 2020 году получили 66 врачей, впервые трудоустроившихся в Мурманской области.

10 из них стали сотрудниками Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, по 8 врачей трудоустроились в Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Мурманскую городскую поликлинику №2, по 6 врачей – в ЦРБ ЗАТО г. Североморск и Мурманскую областную детскую клиническую больницу, 5 врачей в Оленегорскую ЦГБ, от 1 до 3 врачей – в Апатитско-Кировскую ЦГБ, Печенгскую, Кандалакшскую и Кольскую ЦРБ, Мурманскую городскую поликлинику №1, Мурманскую детскую поликлинику №4, Мурманский областной противотуберкулезный диспансер, Мурманскую областную психиатрическую больницу, Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи, Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы и Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины.

По 300 тысяч рублей получили 7 фельдшеров Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, впервые трудоустроившиеся в Мурманской области.

Эти же категории медицинских работников в течение первого года работы получают дополнительную выплату общей суммой 60 тысяч рублей на компенсацию оплаты жилья.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, первоначально квоты были выделены на 55 врачей и 5 фельдшеров скорой помощи. В связи с тем, что специалистов удалось привлечь больше, количество квот за счёт средств областного бюджета было увеличено до 73 (66 врачей и 7 фельдшеров).