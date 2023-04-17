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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.23 14:00

Более 70% обращений клиентов поступило в АО «АтомЭнергоСбыт» через цифровые сервисы с начала года

Изучение потребностей клиентов и постоянное улучшение сервисов один из главных ориентиров в работе АО «АтомЭнергоСбыт». Сегодня для жителей регионов присутствия компании создана современная экосистема как цифровых, так и очных каналов взаимодействия с энергетиками. За первые три месяца текущего года в компанию суммарно обратилось более 2 млн человек, из них свыше 70% обращений были в заочной форме.

Несмотря на то, что многие клиенты выбирают цифровые сервисы как главный канал коммуникации, компания продолжает активно модернизировать и свои очные офисы обслуживания, которые остаются популярными. С начала года уже открыты три офиса по новым стандартам в различных регионах. Кроме того, центры обслуживания клиентов приобретают новые функции, в том числе как единые расчётно-кассовые центры, где теперь можно решать вопросы не только по электроэнергии, но и иным коммунальным услугам. На сегодняшний день «АтомЭнергоСбыт» в рамках этой концепции сотрудничает с более чем 80 поставщиками ресурсов. Клиенты в разных муниципальных образованиях могут оплачивать холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилья, социальный найм, техническое обслуживание, отопление, домофон, ТКО и даже услуги капитального ремонта. Причём сделать это можно как очно, так и через цифровые сервисы, которые всё более популярны среди жителей, что подтверждают и цифры.

За три месяца 2023 года в компанию обратились более 2 млн человек, а 72% обращений были в заочной форме. Часть этих вопросов поступила через единый контакт-центр. Кстати, в марте 2023 года он получил статус «Лучший небольшой контакт-центр» на международном конкурсе «Хрустальная гарнитура» за высокое качество работы с клиентами. Эксперты также отметили успех компании в I квартале 2023 года в связи с тем, что в феврале «АтомЭнергоСбыт» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания».

 

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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