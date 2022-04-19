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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 14:15

Более 70 предпринимателей в Мурманской области получили льготные займы на сумму 134 млн рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 18 апреля провёл очередное заседание регионального Штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. Цель – мониторинг ситуации, происходящей на предприятиях, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

«Более 70 предпринимателей уже получили льготные займы на сумму 134 млн рублей. Всего на территории Мурманской области действует 46 форм мер поддержки для того, чтобы в условиях меняющейся ценовой политики не оставить предпринимателя без развития и возможности продолжать свое дело. Кроме того, в ближайшее время ожидаем подведение итогов по «Губернаторскому стартапу», который, в том числе окажет дополнительные меры по открытию новых направлений бизнеса и проектов», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, мониторинг ситуации на крупных промышленных предприятиях региона продолжается.

«В рамках работы штаба работает оперативная группа. Мы собираем информацию предприятий и направляем в Минпромторг России. В основном, это данные по запасам и отгрузке готовой продукции, а также занятости. Проблемные вопросы замены и поиска аналогов по поставке оборудования и запасных частей также направлены в профильное федеральное министерство. Часть из вопросов уже отработаны по каналам реинжиниринга, даны рекомендации по каналам альтернативной поставки», – сообщила она.

Активно идет взаимодействие с торговыми представительствами из дружественных стран.

«При поддержке Минпромторга нами были выявлены интересные направления. Так, например, Армения готова поставлять комбикорм для рыб, что, несомненно, полезно для развития аквакультуры, у нас они планируют закупать рыбную продукцию», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, специалистами Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области продолжается активная финансовая поддержка бизнеса. Всего с 28 февраля было принято 68 заявок на 121 млн рублей. В настоящее время в работе 24 заявки на 46 млн рублей. В части других мер принята 31 заявка на получение и подтверждение статуса социального предприятия. Восемь из них – новые. Об этом сообщил директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области Андрей Дочкин.

«Статус даёт предпринимателям ряд преференций – возможность поучаствовать в региональной программе грантов и получить на более льготных условиях заемные деньги в фонде. На выдачу субсидий субъектам МСП, осуществляющим общественно-значимую деятельность, принято две заявки на 558 тысяч рублей. В части субсидирования затрат на кредит по лизинговым обязательствам также принято две заявки на 1 млн 148 тысяч рублей. Активно ведутся консультации по всем мерам», – добавил Андрей Дочкин.

«На прошлой неделе было проведено два мероприятиях в Апатитах и Мончегорске, сформирован график выездов. Бизнес в муниципалитетах активен, проявляет интерес. Мы активно вовлекаем уполномоченного по защитам правд предпринимателей. На этой неделе администрация города Мурманска презентует свои меры поддержки», – заключил директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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