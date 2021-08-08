Более 70 процентов сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот провакцинированы

Более 70 процентов сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Притом, управление филиала вакцинировано полностью.

Руководство филиала принимает все необходимые меры по противодействию коронавирусной инфекции. Все деловые поездки в организации сведены к минимуму: совещания и встречи проводятся по аудио- и видеосвязи, в офисах ежедневно помимо уборки проводится обработка с обеззараживающими средствами всех контактных поверхностей, в зоне общего доступа находятся дезинфицирующие растворы для рук и одноразовые маски.

Вакцинация сотрудников филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северный флот и жилищно-коммунальных служб, а также членов их семей проходит в филиалах госпиталя ФГБУ «1469 ВМКГ» Северного флота, городских поликлиниках, мобильных пунктах вакцинации г. Мурманска и Мурманской области.

Темп вакцинации среди персонала высокий.

Всего в филиале и подчиненных жилищно-коммунальных службах запланировано провести вакцинацию более 3000 человек, сообщает пресс-служба Северного флота.