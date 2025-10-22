Более 70 северян боролись за награды регионального первенства по шахматам

На базе Мурманской областной спортивной школы завершилось первенство Мурманской области по шахматам. Сильнейших определяли среди мальчиков и девочек до 9 лет, а также юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Всего за награды боролись 73 участника из Мурманска, Апатитов, Полярных Зорь, Североморска, Мончегорска, Кировска и Печенгского округа.

На протяжении пяти дней северянам предстояло сыграть девять туров в дисциплине «шахматы». Так, в возрастной категории до 9 лет первое место заняли Екатерина Калюжная и Андрей Барановский. «Серебро» у Валерии Балашовой и Ярослава Васильева. На третьем месте Ариана Хасапетян и Дмитрий Пелевин.

В возрастной категории до 15 лет победу одержали Илья Варов и Мария Кириллова. На втором месте Даниил Кузнецов и Маргарита Новикова. На третьем месте Дмитрий Попов и Надежда Красникова.

В возрастной категории до 17 лет лучшим стал Кирилл Коноплев и Анна Госькова. На втором месте Евгений Головко и Алина Пьянкова. «Бронза» досталась Дмитрию Хвостову и Диане Кононенко.

В возрастной категории до 19 лет на первом месте Смит Гелла Шон и Иван Ромбальский. На втором месте София Коноплева и Артем Ивашевский. На третьем месте Михаил Братухин.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555620/#&gid=1&pid=1