Более 70 законопроектов: парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год

На очередном заседании комитета Думы по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко прозвучало, что в примерную программу законопроектной деятельности регионального парламента на сегодняшний день включено более 70 законопроектов.

Основные направления законопроектной деятельности затрагивают социальную сферу, государственное управление, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, экономическую политику и здравоохранение. Четыре законопроекта планируется внести в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы.

– Подготовка программы шла несколько месяцев – это серьезная работа, в которой участвовали депутаты областной Думы, фракции, профильные министерства, региональное правительство, избирательная комиссия Мурманской области, прокуратура – все субъекты законодательной инициативы, – отметил Владимир Мищенко. – Опыт предыдущих лет показывает, что количество рассмотренных законопроектов к концу года увеличивается примерно вдвое. В начале 2023 года программа содержала 78 законопроектов, а к концу декабря Дума рассмотрела 153, из которых 118 стали законами. Мы ожидаем, что, следуя сложившейся практике, большую часть законопроектов в этом году внесёт губернатор области.

Владимир Мищенко подчеркнул, что в этом году планируется рассмотреть 27 законопроектов, касающихся социальной сферы, четвёртую часть от общего количества, включенных в программу. Среди них – проекты, вносящие изменения в законы «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области», «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области» и ряд других.

Комитет решил рекомендовать областной Думе утвердить примерную программу законопроектной деятельности на 2024 год.

Кроме того, комитет поддержал изменения в государственную программу Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество», представленные комитетом по молодежной политике Мурманской области. Речь идёт о внесении дополнений и уточнений в госпрограмму, которые касаются межбюджетных трансфертов городу Мурманску для проведения мероприятий по улучшению молодежных пространств. При этом объём финансовых средств на эти цели не меняется – 41 миллион рублей. Кроме того, уточняются названия муниципальных образований, которым выделяется субсидии для обеспечения затрат на формирование материально-технической базы общественных молодежных организаций.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29664/