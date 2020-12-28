Более 700 обращений северян обработали через ЦУР за неделю

С 19 по 27 декабря на портале «Наш Север» и в соцсетях зафиксировано 733 обращения северян. Это на 62% выше по сравнению с предыдущим периодом.

Как сообщают аналитики Центра управления регионом, на первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов ЖКХ – 30%, далее следуют проблемы благоустройства (14%), на третьем месте – здравоохранение (11%) и социальная защита (11%), 9% запросов были связаны с проблемами дорог, замыкает топ-5 тема «образование» (7%).

В блоке «ЖКХ» большинство обращений касались некачественного капитального ремонта и сборов за него, ненадлежащего качества или отсутствия отопления, отсутствия ремонта в подъездах.

Наивысший индекс по блоку проблем «ЖКХ» (отношение количества сообщений по муниципалитету на тысячу населения) у ЗАТО г. Заозерск, городов Полярные Зори и Кировск.

«Вопросы благоустройства общественного пространства занимают 28% от общего числа сообщений по теме «благоустройство». Пользователи задавали вопросы местным администрациям о новогоднем украшении городов и поселков, сооружении горок, обустройстве катков. Муниципалитеты активно реагируют на такие сообщения, разъясняют, устраняют недочеты», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

По вопросам уборки снега за неделю поступило 52 обращения, в прошлом году в этот период их было более чем в два раза больше (114). Реакция органов местного самоуправления на сообщения по-прежнему разная. В частности, в ответе администрации областного центра аналитики ЦУР увидели необоснованную переадресацию в другое подразделение: «Здравствуйте, с жалобой на нарушение Правил благоустройства муниципального образования город Мурманск (очистка и вывоз снега с придомовой территории) Вы можете обратиться в Управление Первомайского административного округа». Есть ответы, в которых содержится конкретика. Например, обратная связь от администрации Оленегорска: «Здравствуйте. Подъезд убрали, крыльцо почистили и посыпали песком».

При участии ЦУР оперативно решена проблема засыпанных снегом пожарных гидрантов в Ловозере, о которой сигнализировали жители. «Выполнены работы по очистке пожарных гидрантов, находящихся в хозяйственном ведении ГОУП «Оленегорскводоканал», – говорится в ответе заявителю.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, наивысший индекс по блоку проблем «благоустройство» у Кировска, Оленегорска и Заозерска. Проблемы здравоохранения в большей степени волнуют жителей Кандалакшского и Терского районов, Оленегорска.

В категории «социальное обслуживание и защита» 58% составили сообщения о видах, основании для назначения и способах получения пособий и льгот, а также новогодних подарках. 15% вопросов касались различных новогодних акций и подарков для детей.