Более 700 работников Кольской АЭС приняли участие в первом отборочном туре конкурса на знание правил охраны труда

Он ежегодно проводится на площадке Кольской АЭС и является частью конкурса концерна «Росэнергоатом».

Во второй тур вышли 21 сотрудник предприятия, которым было предложено пройти три испытания: тестирование на знание правил охраны труда, практические задания по поиску опасностей и рисков, оказанию первой помощи пострадавшему.

Победителями стали машинист-обходчик по турбинному оборудованию Антон Ильченко и инженер отдела радиационной безопасности Александр Голубев. Они представят Кольскую АЭС в финале конкурса в Москве с 24 по 28 апреля.

«Безопасность жизни и здоровья работников на производстве – одна из фокусных целей Кольской АЭС. Станция реализует программу «нулевого» травматизма, которая объединяет в себе три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. На Кольской АЭС действует многоступенчатая система управления охраны труда, в которую вовлечен каждый работник. Помимо контроля за соблюдением правил техники безопасности и комплексной работы с персоналом, предприятие проводит мероприятия по просвещению подрастающего поколения. Так, заполярная АЭС совместно с «Колатомэнергоремонтом» объявила о начале творческого конкурса детского рисунка «Безопасная работа – это каждого забота», – рассказал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, подробнее со всей информацией о детском конкурсе можно ознакомиться в группе Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.