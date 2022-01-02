Более 700 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг оказали МФЦ Мурманской области в 2021 году

В 2021 году многофункциональные центры Мурманской области оказали более 700 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг. Из них – более 300 тысяч услуг было оказано в отделениях областного МФЦ.

Наиболее востребованной услугой для северян оказалась регистрация, подтверждение, восстановление учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – более 70 тысяч обращений. На втором месте – регистрационный учёт граждан РФ по месту жительства (более 57 тысяч обращений). Третье место в рейтинге популярности услуг досталось государственной регистрации прав на недвижимое имущество (около 55 тысяч оказанных услуг).

В прошлом году в 4 раза выросло количество услуг (более 96 тысяч) по приёму документов в сфере социальной поддержки населения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (более 24 тысяч). Более 43 тысяч жителей области обратились в многофункциональные центры с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, МФЦ Мурманской области в максимально короткие сроки реализовали возможность получения гражданами сертификатов о вакцинации и (или) перенесённом заболевании, содержащих QR-код. На конец года на территории субъекта сотрудниками МФЦ было выдано более 19 тысяч сертификатов, в том числе более 6,4 тысячи – в областном центре.

Огромной популярностью среди северян стали пользоваться Центры цифровых компетенций, открытые на базе отделений МФЦ в Ленинском и Первомайском округах города Мурманска, а также в Североморске, Полярном, Мончегорске, Полярных Зорях, Заполярном. За год работы в ЦЦК граждане получили свыше 34 тысяч услуг. В 2021 году состоялось 48 семинаров в рамках цикла «Школа цифровой грамотности», обучение прошли 460 человек.

С сентября 2021 года на площадках МФЦ в городе Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше, Североморске и Полярном в рамках нового проекта ГОБУ «МФЦ МО» открылись «Видеоприёмные МФЦ». У жителей области появилась возможность получить консультацию специалистов профильных министерств и ведомств, напрямую обсудить возникшие проблемы и вопросы. За четыре месяца от жителей региона поступило 19 заявок по вопросам предоставления услуг в области социальной сферы, пенсионного обеспечения, а также земельных отношений.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления услуг в многофункциональных центрах региона в 2021 году составил 97%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434201/?sphrase_id=5489823#&gid=1&pid=1