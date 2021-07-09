Более 7000 работников нужны компаниям из сферы лесной промышленности по всей России

174% - именно такой прирост вакансий по сравнению с началом этого года зафиксирован в регионах СЗФО в сфере лесной промышленности и деревообработки. Какие ещё итоги работы в области леспрома можно подвести по окончанию второго квартала – выясняли эксперты hh.ru, которые проанализировали более 7400 вакансий и 6700 резюме, открытых в мае-июне 2021 года в России в изучаемой отрасли.

Работодателям нужны все – начиная от инженеров и заканчивая рабочими

Начавший восстановление в первом квартале рынок труда продолжает активный прирост по числу вакансий, и сфера лесной промышленности не стала исключением. В течение второго квартала российские работодатели успели разместить более 7400 вакансий, что на 142% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост по регионам СЗФО ещё больше – 174%, число вакансий в Петербурге также достаточно большое – около 700 по итогам второго квартала, что на 151% больше, чем этом же периоде 2020.

В приближении по городам и регионам мы видим, что активней всего искали и нанимали персонал во втором квартале работодатели из Иркутской области (11% от всего объёма вакансий в сфере). Интересно, что в данном случае иркутские работодатели обогнали московских, поднявшись с пятого на первое место по числу вакансий в леспроме. На втором месте – Петербург, Москва и Московская область (по 9% вакансий в каждом регионе). Работодатели Красноярского и Пермского края разместили по 4% вакансий, на Свердловскую область приходится 3%, по 2% на Кировскую и Нижегородскую область. Уменьшилось число вакансий в Архангельской области и Краснодарском крае, которые ранее входили в топ-регионов лидеров.

В разрезе профессий по итогам второго квартала самый высокий спрос по стране наблюдается на инженеров (более 10% от общего числа всех вакансий) — это может свидетельствовать о том, что компании в сфере деревообработки продолжают качественное развитие и ищут новых специалистов, чтобы поднять уровень производства. Востребованы технологи (7%), мастера участков (6%), водители (3,5% вакансий), операторы станков (3%). Интересно отметить, что в топе востребованных специалистов отрасли появились позиции, которые ранее не были столь массовыми, например, клиентские менеджеры и вальщики леса.

Работой в леспроме интересуются жители всё большего числа регионов

География соискательской активности такова: больше всего резюме разместили жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области: 14% - в Северной столице, 13% - в Москве (что на 1% больше, чем кварталом ранее) и 7% - в Московской области. Таким образом, по числу соискателей, ищущих работу в леспроме, на первое место вышел Петербург опередив Москву. Также активно искали работу жители Иркутской области и Красноярского края (по 5 и 3% соответственно), из топа по числу резюме вышел Краснодарский край, на его место пришли Свердловская, Нижегородская и Вологодская, Архангельская области, на которые приходится до 3% резюме в леспроме.

Сами кандидаты, заинтересованные в новой работе, в основном имеют профессиональный стаж более 6 лет (76%). 7% могут назвать себя начинающими специалистами с опытом от 1 года до 3 лет. Возраст большинства потенциальных работников варьируется от 26 до 35 лет (30% соискателей) и от 46 до 55 лет (18%). Что касается уровня образования, то 64% специалистов имеют на руках диплом вуза, 21% - суза, и 15% соискателей получили только школьный аттестат. В данном случае мы видим увеличение доли соискателей с высшим образованием на 10%. Кроме того, увеличилась на доля женщин-соискательниц в леспроме с 17 до 18%.

Уровень конкуренции в сфере лесной промышленности по итогам мая-июня немного вырос по сравнению с началом года: в целом по России на 0,2 пункта и составляет 1,9 вакансий на резюме. Рост конкуренции за рабочие места по Петербургу – 0,4 пункта и на данный момент составляет 3 резюме на вакансию, по регионам СЗФО 2,6 резюме (прирост 0,8 пункта). Между тем уровень конкуренции все равно ниже нормы, которая составляет 5–6 резюме на вакансию. Очевидно, что спрос работодателей на работников данной отрасли продолжит расти с учётом демографической ситуации и продолжения действия ограничений по линии внешней и невысоких темпов внутренней миграции.

Предлагаемая и ожидаемая зарплаты уравновешиваются

Медианная* предлагаемая зарплата в целом по стране в вакансиях леспрома достигла уровня 50 тысяч рублей ещё в первом квартале и по итогам второго не изменилась, аналогичные запросы указывают в своих резюме и соискатели-россияне. В свою очередь в Северной столице соискатели повысили зарплатные ожидания и сравняли их с предложениями работодателей в 60 тысяч рублей. В других регионах СЗФО предлагаемая зарплата также на уровне 50 тысяч рублей, в то время как соискатели указывают зарплату даже ниже – около 43 тысячи рублей.

Примечательно, что в части специальностей работодатели готовы платить даже больше, чем ожидают соискатели. Так, значительный разрыв в предлагаемых и ожидаемых заработных платах наблюдается у водителей (75000 рублей – в вакансиях / 49000 рублей – в резюме), у крановщиков (60000 рублей – в вакансиях / 50000 рублей – в резюме), у машинистов (70000 рублей – в вакансиях / 60000 рублей – в резюме). Есть и традиционное несовпадение в сторону меньшей предлагаемой зарплаты: у инженеров и технологов.

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.