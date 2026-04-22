Более 7000 северян стали участниками «Библионочи-2026» в Мурманской области

18 апреля Мурманская область присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2026», посвященной Году единства народов России. В этом году она проходила по всей стране в 15-й раз. Традиционно к акции присоединились все областные и муниципальные библиотеки региона, каждая из которых подготовила свою уникальную программу. Всего по области состоялось более 200 мероприятий, которые посетили свыше 7000 северян.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке «Библиосумерки» собрали около 1200 гостей. Читатели знакомились с культурой и традициями разных народов, пробовали национальные блюда, слушали стихи на языках народов России. Юные северяне погрузились в мир саамских сказок, а на программе «Богатырская застава» почувствовали себя русскими витязями: освоили богатырские бои, научились писать на бересте и играть в древнерусские настольные игры. В мультимедийном зале зрители увидели песочную анимацию по мотивам саамских легенд и первую серию документального проекта «Настоящая» о женщинах разных народов России.

Главной площадкой акции стала областная научная библиотека, где «Библионочь» собрала более 2500 человек. Библиотека превратилась в творческую мастерскую: гости расписывали пряники, создавали броши и магниты, валяли из шерсти. Среди самых популярных площадок – ярмарка мастеров, выставка рисунков, выступления ансамбля «Эврика» и цирковой спектакль. Украшением вечера стало выступление шоу-группы «Поколение Альфа» с патриотическими песнями. Участники «Этнопутешествия в лабиринты «Научки» познакомились с раритетными изданиями XIX – начала XX века. Кульминацией ночи стала лекция лингвиста Антона Сомина о русском языке как языке-доноре. Завершилась акция выступлением хоррор-панк-ансамбля и квартирником «В кругу друзей».

«Сумерки» в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих объединили более 40 участников. Для них провели этно-детектив, кулинарно-географическую викторину и сенсорные игры, а также творческую мастерскую по русским росписям. Участники приключенческой игры «Хранители Севера» метали аркан на оленя, осваивали саамский футбол и строили куваксу. Впервые в регионе показали фильмы всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино» с тифлокомментариями.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, акция «Библионочь» в очередной раз подтвердила статус библиотек как современных культурных центров, объединяющих традиционные и инновационные формы работы. Напомним, создание условий для разнообразного и полезного досуга северян всех возрастов – важная задача народной программы «На Севере – жить!».

