Более 70,7 тысячи северян стали участниками проекта «Витаминизация» в Мурманской области

Губернаторский проект «Витаминизация» запущен в январе 2024 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Он позволяет жителям Мурманской области старше 18 лет бесплатно пройти тестирование на уровень витамина D в организме и получить препарат для его коррекции в случае дефицита.

На данный момент обследование на уровень витамина D прошли 70786 жителей региона. 82% обследованных имеют низкий уровень витамина D, у 9% принявших участие в исследовании содержание витамина D ниже 10 нг/мл. За время реализации проекта выдано 64656 курсовых доз препарата для компенсации витамина D.

Более 54% прошедших тестирование относится к трудоспособному населению региона от 20 до 55 лет. Более 72% принявших участие в исследовании на уровень витамина D – женщины.

В Мурманской области организованы 22 пункта витаминизации. Они работают в выходные дни в популярных и доступных местах. С адресами и графиком работы можно ознакомиться на сайте регионального минздрава в разделе «Витаминизация».

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться во все пункты витаминизации можно по телефону Единого контакт-центра 8 (8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2). Запись доступна на любой из ближайших дней работы пункта, при наличии свободных талонов.

Также в дни работы в пунктах витаминизации доступны талоны электронной очереди. В этом случае запись проводится на день обращения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/