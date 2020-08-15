Более 71 миллиарда рублей направлено на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в первом полугодии с ростом к прошлому году на 8,4%

На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 1 полугодии 2020 года было направлено более 71 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что на 8,4 процента больше, чем в 1 полугодии 2019 года.

Позитивная динамика связана с увеличением затрат, направленных на развитие горнопромышленного комплекса, строительство новых атомных ледоколов, рыболовецких судов и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, а также строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, железнодорожных путей общего пользования, станций и мостов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, половина затрат в общем объёме инвестиций в основной капитал пришлась на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений.

Почти 20 процентов инвестиций в основной капитал приходилось на бюджеты всех уровней, на средства федерального бюджета – 18 процентов.