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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.25 11:00

Более 7300 северян были удостоены звания «Почётный донор»

Традиционно в Национальный день донора, который отмечается ежегодно 20 апреля, в Мурманске состоялось награждение победителей регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области». В этом году на 19-й церемонии 29 человек были удостоены наград в 7 различных номинациях. Награды вручались от имени губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, Министерства здравоохранения Мурманской области и общественной донорской организации «Капля жизни».

К 2024 году звание «Почётный донор» стали носить 7350 жителей Мурманской области.

Мурманская областная станция переливания крови продолжает играть ключевую роль в обеспечении лечебных учреждений региона жизненно важными компонентами крови. В течение 2024 года станцию посетили 5619 доноров. Результатом этой работы стал заготовленный объем крови и ее компонентов, составивший 16298 литров.

Существенный вклад в поддержание необходимого запаса крови вносят и выездные донации. Мобильные бригады ежемесячно совершают от 8 до 10 выездов в различные населённые пункты Кольского Заполярья. В рамках этих мероприятий в 2024 году было принято 2282 донора. Выездные донации обеспечивают до 40% общего запаса крови в регионе.

«Если говорить о значении службы крови, то, безусловно, учитывая развитие современной медицины, сложно переоценить значение переливания крови и обеспечения проведения тяжёлых операций, лечения гематологических больных, состояний и синдромов, которые сопровождаются нарушением гемостаза, то есть свёртываемости крови, а также при кровопотере. Переливание крови и её компонентов жизненно необходимо. Поэтому развитие службы крови является одним из приоритетов правительства Мурманской области и регионального министерства здравоохранения», — рассказал Дмитрий Панычев, заместитель губернатора - министр здравоохранения Заполярья.

В награждении победителей приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат регионального парламента Виктор Сайгин.

– Ваша миссия была, есть и будет одной из самых гуманных в мире. Только искреннее желание помочь приводит доноров в пункты сдачи крови. Благодаря их дару медики ежегодно спасают человеческие жизни, оказывают срочную помощь тяжелым пациентам, – подчеркнул Сергей Дубовой в своём поздравлении. – До сих пор замены донорской крови наука не придумала, поэтому развитие института донорства будет продолжаться.

– То, что делают наши доноры – очень нужно и важно для тысяч людей, особенно в столь непростое время, – отметил Виктор Сайгин. – Очень здорово, что в нашем донорском движении количество последователей не уменьшается, и при этом увеличивается количество молодежи.

Парламентарии поблагодарили врачей и персонал станции переливания крови за их труд, а доноров за их бескорыстие и благородство, пожелав всем крепкого здоровья и благополучия.

За вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Мурманской области Сергей Дубовой вручил награды регионального парламента Почётным донорам России Сергею Анникову, Алексею Белякову, Оксане Бродниковской, Михаилу Генералову, Наталии Красавцевой, Андрею Мошникову, Василию Савчуку, Анжеле Тимофеевой и Сергею Сивкову.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» была проведена модернизация материально-технической базы учреждения. Выполнены работы по косметическому ремонту здания, ремонту кровли и фасада, а также оснащение подразделений новой мебелью и современным медицинским оборудованием. С 2020 года на эти цели было выделено 65 миллионов рублей, что позволило приобрести 29 единиц медицинского оборудования. Для повышения мобильности выездной бригады был приобретён специализированный пассажирский автобус.

В дополнение к основной деятельности с 2022 года Мурманская областная станция переливания крови является рекрутинговым центром Федерального регистра доноров костного мозга. Это позволяет активно способствовать популяризации и развитию донорства костного мозга в Мурманской области и за её пределами, расширяя возможности оказания помощи нуждающимся.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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