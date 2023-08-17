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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 17:00

Более 75% плана приёма обеспечил первый этап приёмной кампании в колледжи и техникумы Мурманской области

Об этом сообщает региональное Минобразования, пояснив, что рассчитывает на обеспечение к началу учебного года более 90% приёма за счёт бюджетных средств.

К настоящему времени поступило более 10 тысяч заявлений от абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО), более 8,4 тысячи заявителей рассчитывают обучаться за счёт бюджета. Зачислено более 3,3 тысячи абитуриентов, около 3,2 тысячи из них — на бюджетные места.

В некоторых образовательных учреждениях Заполярья приём на бюджетные места уже завершён. Среди них — Мурманский и Кольский медицинские колледжи, Мурманский педагогический колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский колледж искусств, Мурманский арктический университет в Мурманске и Кировске.

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