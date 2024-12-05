Более 75 тысяч человек стали держателями Единой карты жителя Мурманской области

В Мурманской области выдано более 75 тысяч Единых карт жителя, а более 85 компаний региона являются партнёрами проекта, предоставляя преференции для держателей карт.

«Растёт не только количество северян, использующих Единую карту жителя, но и количество компаний и организаций, которые видят в проекте возможность продвижения своих услуг. Участие в программе лояльности для предпринимателей бесплатное, к тому же они сами определяют условия, с которыми заходят в проект», – подчеркнула министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Партнёром проекта может стать любой предприниматель или организация. Для этого необходимо обратиться в адрес оператора, написав письмо в произвольной форме на адрес: info@karta51.ru.

Мурманский областной краеведческий музей предоставляет скидку в 20% на экскурсионные услуги, скидка в размере 5% предоставляется в Мурманском областном драматическом театре при покупке билета на спектакль текущего репертуара, кроме гастрольных мероприятий.

Северяне-держатели карты жителя младше 30 лет могут посетить на приятных условиях Мурманскую областную филармонию.

При предъявлении Единой карты жителя действует специальная цена на сеансы оздоровительного плавания в плавательном бассейне Мурманска: 310 рублей за сеанс продолжительностью 45 минут, а в Ледовом дворце – специальная цена на массовое катание: 230 рублей за сеанс продолжительностью в час. Каток «Строитель» также предлагает особые условия – скидку 10% на входной билет.

В Североморске на велотренировки в клубе «Беговелики» действует скидка в 5%, в Кировске спорткомплекс «Горняк» предоставляет особые условия на покупку абонементов, а Центр по физической культуре, спорту и туризму в Умбе – скидку в 5% на входные билеты в тренажёрный зал и на каток.

«Все партнёры карты жителя указаны на сайте karta51.ru, там же можно прочитать о преимуществах разных видов ЕКЖ. Как многие уже знают, Единый социальный проездной билет выдается в регионе в формате нашей карты. Его фиксированная стоимость – 700 рублей в месяц. Школьники и студенты могут экономить на проезде в общественном транспорте с каждой поездкой, а волонтёры получать специальные бонусы», – сообщила Елена Семенова.

Стоимость проезда на городских маршрутах по карте жителя сейчас составляет 37 рублей благодаря дифференцированному тарифу. При этом при оплате разового проезда обучающимся предоставляется скидка – 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение.

Школьники и студенты могут также использовать карту как пропуск в некоторые учебные, спортивные и культурные учреждения Мурманской области.

Дополнительные бонусы при использовании ЕКЖ, как и сказала министр, могут получить волонтёры Заполярья. В «личных кабинетах» держателей карты, зарегистрированных на портале Добро.ру, отражается информация о количестве часов, посвящённых волонтёрской работе, а также история участия в мероприятиях. Ранее была выполнена интеграция карты жителя с порталом «Молодая Арктика» для объединения программ лояльности двух сервисов. Часы волонтёрской работы удобно конвертируются в баллы и передаются в кошелек пользователя на молодёжном портале. Так, при первом переводе часов в баллы за один час начисляется один балл. В дальнейшем за каждый отработанный час волонтёрской деятельности начисляется 50 баллов.

Региональное Министерство цифрового развития отмечает, что реализация проекта «Единая карта жителя Мурманской области» началась в октябре 2022 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/