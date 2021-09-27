Более 75 тысяч школьников занимаются спортом в Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о развитии школьного спорта в регионе. Работа в этом направлении в образовательных учреждениях ведётся в межведомственном взаимодействии региональных Министерства образования и Министерства спорта в рамках программы «На Севере – жить». В области созданы и функционируют 85 школьных спортивных клубов, где занимаются 77875 человек.

Для того, чтобы вовлечь в соревновательный процесс все существующие в регионе школьные спортивные клубы (далее – ШСК), было принято решение о проведении «Кубка губернатора Мурманской области» среди таких клубов. Были выбраны самые массовые и популярные виды спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол и шахматы. Мероприятие предполагает многоступенчатый отбор клубов: в рамках одного муниципалитета; «зональные» соревнования среди победителей муниципального этапа; финальные игры среди победителей «зон».

Отборочный этап в 8 муниципалитетах прошел с мая по сентябрь 2021 года, участвовали 52 ШСК из 85 существующих. Муниципальные образования, где отсутствует возможность соревновательного процесса между клубами, приняли решение о формировании и направлении команд сразу на зональный этап, который пройдёт в конце октября текущего года.

Победителей и призёров всех четырёх зональных этапов ожидают денежные призы в размере 200, 100 и 70 тысяч рублей за 1, 2 и 3 место соответственно.

На территории региона среди школьников также проводятся Президентские состязания и Президентские спортивные игры, организовано участие команд-победителей во всероссийских этапах.

Кроме того, проводятся региональные этапы Всероссийских соревнований «Фитнес в школу», «Пионерская правда», «Белая ладья», «Мини – футбол в школу», «Серебряный мяч», «Серебряные коньки», чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» и другие.

Для любителей киберспорта с февраля по декабрь 2021 года на площадке https://passport.gg/esports-festival-51/ проводится онлайн-мероприятие «Arctic Cyber Games. Сезон 2», организатор – региональный Минспорт. Мероприятие проходит поэтапно: квалификационные игры – финальные игры – объявление победителей и призеров этапа – анонсирование нового этапа турнира – голосование участников за выбор игр нового этапа.

Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются подарочными сертификатами на спортивные товары номиналом 4000, 3000 и 2000 рублей.

Всего в сезоне 2021 года уже прошло 4 финальных игры, выбранные путем голосования. В них приняло участие более 350 человек из 12 муниципальных образований – Мурманска, Кировска, Апатитов, Заозерска, Заполярного, Ковдора, Кандалакши, Никеля, Полярных Зорей, Снежногорска, Полярного, Мурмашей. В играх участвуют и представители других регионов: спортсмены из Архангельска, Москвы, Колпино, Калининграда, Красногорска, Курска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Симферополя, Ставрополя, Челябинска.

9 и 10 октября состоится 5-й этап. Будут представлены игры FIFA21 и Mortal Combat, в декабре состоится финальный гала-турнир победителей каждого этапа с известными спортсменами, победителями международного мэйджор-турнира, известными игроками-блогерами на звание абсолютного победителя в своей игре.

Также в этом году в ряде школ Мурманской области в программе уроков по физкультуре появились занятия по тэг-регби. Предварительно весной состоялись обучающие семинары для учителей и руководителей ШСК. Главным спикером выступил Александр Тупицын – менеджер международной программы «Займись регби – Get into Rugby» в России, главный тренер команды «Армейцы-Курск».

В текущем году для учеников 4-10-х классов образовательных учреждений региональный минспорт запустил новый спортивный проект – Кубок Арктики по лазертагу.

Соревнования вызвали большой интерес среди школьников. В муниципальном этапе, который прошел с мая по сентябрь, приняло участие 82 команды из 15 муниципалитетов: Кольского, Терского и Ловозерского районов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Кировска, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора, Печенгского округа, Полярных Зорь, ЗАТО г. Североморск и г. Видяево, Апатитов и Мурманска.

Как сообщает областное Министерство спорта, в региональном этапе приняли участие 65 команд из 14 муниципалитетов: Александровск, Ловозерский район, Оленегорск, Кировск, Мончегорск, Кандалакша, Ковдор, Кольский район, Печенгский район, Полярные Зори, Североморск, Видяево, Апатиты и Мурманск.

Финальные игры прошли 25 сентября в Апатитах одновременно на 3 площадках: ФОК «Атлет», СОК «Наука», ФОК «Вертикаль». Победители награждены командными кубками и грамотами, спортсмены получили сертификаты на спортивную экипировку и инвентарь, медали и грамоты.

Министерством ежегодно проводятся мероприятия регионального уровня по продвижению среди школьников комплекса ГТО. Это региональные этапы Зимнего и Летнего фестивалей ВФСК «ГТО», областной спортивный фестиваль среди детей и подростков «От значка ГТО к олимпийской медали», декада ГТО среди обучающихся в возрасте от 9 до 17 лет, в которой принимают участие все муниципальные образования, а также различные акции и конкурсы на данную тематику.

«Как видно из вышесказанного, физкультурная и соревновательная составляющая в общеобразовательных организациях есть, и работа в данном направлении ведется. При этом необходимо отметить, что для максимального вовлечения учащихся в спортивную жизнь школы и организации соревновательного процесса на постоянной основе, необходимо, чтобы в каждой школе был создан школьный спортивный клуб, который взял бы на себя данные функции», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.