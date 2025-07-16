Более 77 тысяч северян уже используют приложение «Госуслуги.Дом»

Приложение «Госуслуги.Дом» набирает всё большую популярность среди жителей Мурманской области и всей России. По данным на 1 июля 2025 года, количество пользователей сервиса превысило 11 миллионов россиян, из них более 77 тысяч – жители Кольского Заполярья.

Напомним, приложение позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, отправлять заявки на ремонт и обслуживание, получать важную информацию о своём имуществе, доме и работе управляющей компании. Причём с помощью функции «Гостевой доступ» собственники жилья могут регистрировать в приложении фактических жильцов, родных и знакомых, которым становятся доступны большинство функций.

Кроме того, сервис предназначен для упрощения взаимодействия жильцов с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Так, например, через приложение передано более 19,5 миллиона показаний приборов учёта, совершено более 13,5 миллиона платежей, отправлено более 6,5 миллиона заявок в управляющие компании.

В этом месяце в приложении появилась ещё одна важная функция — быстрый вызов аварийной службы. С её помощью можно оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) по телефону, который указан управляющей организацией в ГИС ЖКХ. Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария». Система подскажет, в каких случаях звонить (прорыв трубы, отключение электричества, запах газа и другое). Внизу экрана появится актуальный номер АДС, на который можно сразу же позвонить.

Скачать приложение «Госуслуги.Дом» можно в магазине приложений любого смартфона. Далее следует авторизоваться в нём через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Популярность «Госуслуги.Дом» свидетельствует о растущем интересе россиян к цифровым сервисам и их желании упростить процесс управления своим жильём.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550420/#&gid=1&pid=1