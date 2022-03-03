Более 79 тонн вторресурсов было отсортировано с начала года в Мурманской области

В январе текущего года Мурманским филиалом Экотехнопарка АО «Ситиматик» было собрано 79,59 тонны отходов, содержащих полезные фракции, из них: 31,03 тонны – пластик, 27 тонн – лом черных металлов, 15,6 тонны – бумага, и 6,14 тонны – алюминиевая банка.

Необходимо отметить, что заполярный мусор в Санкт-Петербурге и Москве становится основой для изготовления пластиковой тары, картонных изделий и др. Каналы реализации вторсырья продолжают развиваться.

Созданная в прошлом году новая логистическая схема перенаправляла потоки твердых коммунальных отходов из ряда центральных районов Мурманской области в северную технологическую зону. Это позволило закрыть для приема ТКО старые полигоны в Ловозерском районе, Оленегорске, Мончегорске, а с 2022 года и в Апатитах. И как результат – в 2021 году захоронение отходов по региону снижено до 72%.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, в настоящее время в области обеспечена обработка более 70% коммунальных отходов. Кроме того, установлено 383 контейнера для раздельного накопления отходов. Для удобства жителей произведена замена 73% регионального контейнерного парка на новые баки, а мусор ежедневно вывозят 107 современных единиц техники.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441640/#&gid=1&pid=1