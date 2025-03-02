Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку

С момента введения в России электронных трудовых книжек более 79 тысяч жителей Мурманской области выбрали её для учёта сведений о своей профессиональной деятельности.

Как отмечает Отделение Социального фонда России по Мурманской области, для жителей региона подобный формат ведения документа имеет свои преимущества. В первую очередь, это постоянный доступ сотрудника к информации о трудовой деятельности. Данные электронной трудовой книжки всегда под рукой. Их можно получить в электронном формате через «личный кабинет» на портале госуслуг. Документ формируется в режиме реального времени и заверяется цифровой подписью. Полученные в электронном виде сведения можно сохранить, распечатать, а также дистанционно направить работодателю при новом трудоустройстве.

В случае необходимости в клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области или МФЦ можно получить выписку из ЭТК на бумажном носителе. Специалисты заверят данные подписью и печатью.

Электронная трудовая книжка содержит аналогичные сведения, что и бумажная: информация о работнике (включая СНИЛС), место работы, должность, структурное подразделение, квалификация, специальность, профессия, вид выполняемой работы информация о приеме, увольнении, приостановлении и возобновлении трудового договора, о переводе на другую должность, причины прекращения трудового договора.

Переход с бумажной версии трудовой книжки на её электронный аналог является добровольным и осуществляется только после подачи работодателю соответствующего заявления. При первичном трудоустройстве работнику оформляется только электронная трудовая и все сведения о профессиональной деятельности заносятся в нее.

Граждане, которые выбрали электронный формат ведения трудовой книжки, бумажную трудовую получают на руки с соответствующей записью о своем выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и её необходимо сохранять, так как в ней содержатся сведения о трудовой деятельности до 2020 года.