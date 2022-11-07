Более 8 тысяч человек стали участниками акции в музеях Мурманска в «Ночь искусств»

Традиционно 4 ноября учреждения культуры Кольского края присоединились к культурно-просветительской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства и Году культурного наследия народов России.

В этот день жителям и гостям города была предоставлена возможность окунуться в мир культуры, стать не только зрителями, но и участниками мероприятий праздничной программы. На музейных активностях, которые были посвящены разнообразию культурного наследия нашей страны, гостей поприветствовал первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в Мурманском областном краеведческом музее двери учреждения были открыты для посетителей до двух часов ночи. На площадках музея и его территориального отдела в Ловозере прошло более 50 разнообразных мероприятий. Увлекательные мастер-классы, авторские экскурсии от сотрудников музея, аквагрим, музейные занятия и презентация макета поморской избы, а также автобусные экскурсии по Мурманску и Коле, встречи с реконструкторами, квесты, игры и многое другое ждало посетителей музея.

На двух площадках Мурманского областного художественного музея - в главном здании на ул.Коминтерна, 13 и в Культурно-выставочном центре на ул.Софьи Перовской, 3 - состоялись концерты, мастер-классы и творческие эксперименты, викторины и экскурсии. В рамках акции гости нескучной ночи посетили масштабную ярмарку, которая собрала лучших мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства со всей страны, а также выставку-продажу, организованную в рамках Форума народных мастеров Мурманской области.

Во время «Ночи искусств» зрители увидели лучшие выступления творческих коллективов Мурманской области, поучаствовали в бесплатных мастер-классах от мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства и активностях от специалистов Мурманской областной научной библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263475%2Fwall-139605315_20559