Более 8 тысяч человек трудоустроил Кадровый центр Мурманской области в рамках проекта «Работа рядом»

Кадровый центр Мурманской области активно работает над реализацией проекта «Работа рядом», направленного на организацию временных общественно полезных работ для жителей региона. На сегодняшний день в рамках проекта трудоустроены более 8 тысяч человек.

«Инициатива «Работа рядом» является частью губернаторского плана «На Севере – Жить!». Она охватывает молодёжь 14-18 лет, студентов очной формы обучения, пенсионеров и безработных, в том числе жителей Мурманской области предпенсионного возраста. С мая к программе могут присоединиться и северянки, находящиеся в декретном отпуске», – рассказала директор регионального кадрового центра Юлия Рябинова.

Приоритет при трудоустройстве отдается подросткам из семей участников СВО, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на профилактическом учете, а также детям из семей безработных, малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

Наиболее активные показатели демонстрируют крупные города региона: Мурманск, где трудоустроено более 1500 человек, Мончегорск – там в рамках проекта получили занятость более 1000 человек и Оленегорск, в котором трудоустроились почти 700 человек.

«Губернаторский проект «Работа рядом» демонстрирует свою эффективность и востребованность среди жителей Мурманской области, помогая людям найти временную работу и внести вклад в развитие своего родного края. Участники проекта трудятся в различных сферах: благоустраивают территории, оказывают социальные услуги, выполняют ремонтные и другие общественно-важные работы», – пояснила Юлия Рябинова.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, подача заявлений на временное трудоустройство осуществляется исключительно через единую цифровую платформу «Работа России». Весь процесс подбора вакансий, направления уведомлений и заключения срочных трудовых договоров проходит в электронном виде.