Более 8 тысяч подростков получили работу благодаря проекту «Работа рядом» в 2025 году

В 2025 году временную работу в регионе нашли 8000 несовершеннолетних. Это стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Работа рядом», который реализуется в Мурманской области с 2020 года. Проект направлен на повышение доходов населения, благоустройство территорий и, что особенно важно, на вовлечение молодежи в трудовую деятельность.

По словам уполномоченного по правам ребёнка Алевтины Андреевой, выступившей 24 марта с докладом в Мурманской областной Думе, «Работа рядом» доказала свою эффективность, особенно в работе с детьми, состоящими на профилактическом учёте. Легальный заработок и первый трудовой опыт помогают подросткам не только получить финансовую самостоятельность, но и сформировать ответственное отношение к труду.

Проект охватывает различные категории молодёжи, в том числе детей из семей участников СВО, малообеспеченных и многодетных семей, а также ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа организуется по таким направлениям, как благоустройство, подсобные работы, доставка лекарств и продуктов, помощь в учреждениях культуры и спорта.

«Возможность трудиться летом и в свободное от учёбы время — это ценный вклад в профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Ребята не просто зарабатывают, они учатся работать в команде, брать на себя ответственность и понимать ценность честного труда», — подчеркнула Алевтина Андреева.

В 2026 году проект «Работа рядом» продолжит свою работу. Планируется, что временные рабочие места получат не менее 8 тысяч жителей региона, в том числе подростки, студенты, пенсионеры и молодые мамы в декрете.

