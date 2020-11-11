Более 8 тысяч семей Мурманской области получают региональную финансовую поддержку при рождении детей в рамках нацпроекта «Демография»

На сегодняшний день более 8 тысяч заполярных семей являются получателями выплат в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Мурманской области» нацпроекта «Демография».

Напомним, главная цель национального проекта – увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,683. Региональным проектом предусмотрено внедрение механизма финансовой поддержки семей для повышения рождаемости. В рамках его реализации в регионе предоставляются следующие выплаты:

жемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Для определения права на ее получение установлена величина, которую не должен превышать среднедушевой доход семьи. В 2020 году это 35 682 рубля, размер выплаты – 17193 рублей в месяц;

ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Для определения права на ее получение установлена величина, которую не должен превышать среднедушевой доход семьи. В 2020 году это 41275 рублей, размер выплаты – 17709 рублей в месяц.

Как отмечают в региональном Министерстве труда и социального развития, выплаты направлены на повышение качества жизни семей с детьми, обеспечение их защиты и, как следствие, улучшение демографической ситуации в области.