Более 80% биоресурсов, добытых в районе регулирования СРНК, направляются за рубеж. При этом из них 90% вывозится в страны, совершающие в отношении России недружественные действия - Алексей Гузь

Погрануправление ФСБ России по западному арктическому району выступило с предложением обязать российские рыбопромысловые компании доставлять на отечественный берег весь улов водных биоресурсов (ВБР), добытый по национальным квотам в районах действия Смешанной Российско-Норвежской комиссии (СРНК).

Как сообщает interfax-russia.ru, такое заявление сделал руководитель подразделения Погрануправления Алексей Гузь на круглом столе, посвящённом положению рыбной отрасли в регионе.

По его словам, с учётом количества промысловых бассейнов Россия - один из лидеров по добыче ВБР, однако «далеко не каждый россиянин может себе позволить регулярно есть рыбу потому, что большая часть улова отправляется не в наши холодильники, а за границу».

По словам Гузя, рыбопромышленные предприятия Мурманской области имеют экспортную направленность из-за высокого спроса на валютоёмкие виды ВБР.

«В частности, более 80% биоресурсов, добытых в районе регулирования Смешанной Российско- Норвежской комиссии, направляются за рубеж. При этом из них 90% вывозится в страны, совершающие в отношении России недружественные действия, тем самым обеспечивая их социально-экономические потребности и формируя дополнительные угрозы безопасности России в экономической и продовольственной сферах», - сказал Гузь.

Одновременно с этим в Погрануправлении отмечают тенденцию переориентировать экспортные грузопотоки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Гузь также высказал мнение, что ориентированные на экспорт компании «предпринимают попытки по продвижению своих интересов в целях получения от государства преференций, создающих неравные конкурентные условия для компаний, обеспечивающих внутренний рынок». В частности, они выступают за отмену требования об обязательной доставке на территорию РФ уловов, добытых в Баренцевом море, и прохождения контрольных точек в море, лоббируют предоставление дополнительных топливных субсидий, выступают за долгосрочное сохранение возможности использования так называемых «незаходных» судов, чтобы избегать таможенных платежей, отмену повышения ставки сбора за пользование ВБР.

«Уровень насыщенности крупных торговых центров Мурманской области изделиями, произведенными региональными рыбными фабриками, незначителен, что происходит из-за их низкой загруженности сырьём. Одновременно с этим в розничных магазинах Мурманска растёт цена на рыбную продукцию. Мы отмечаем, что за последние полтора года подорожание составило в среднем 20-30%, за исключением ярмарки «Наша рыба» с фиксированными ценами», - сказал Гузь, добавив, что по этой причине на рынке преобладает продукция аквакультурных хозяйств и полуфабрикатов с «низким содержанием полезных для организма человека биологических соединений».

В Погрануправлении предлагают установить требование по доставке на территорию России всех ВБР, добытых по национальной квоте в районах СРНК, установить лимит на экспорт до 50%, а также ввести госрегулирование ценообразования.

«Мы осознаем, что внесенные предложения могут сократить прибыль ориентированных на экспорт рыбопромысловых компаний, но в конечном итоге приведут к сокращению зависимости от недружественных стран и способствуют финансовому благополучию отрасли и социальной защите населения», - заключил Гузь.

В ходе круглого стола директор ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» Елена Чабанюк и исполнительный директор Мурманского представительства НО «Рыбный союз» Ирина Вансович сообщили, что рыбоперерабатывающие фабрики Мурманска сталкиваются с дефицитом сырья и вынуждены работать не с охлажденной, а с мороженой рыбой.

Представители фабрик и пограничники высказали претензии в адрес промысловых компаний, которые работают по национальной квоте, но при этом ориентированы на экспорт и основную часть улова продают за границу.

СРНК действует с 1975 года, одна из её задач - согласование объёмов вылова совместно управляемых рыбных запасов. Она определяет определены общие допустимые уловы основных промысловых объектов - трески, пикши, морского окуня и других ВБР.