Более 80 детей из Мурманской области отправятся на обследование и лечение в Москву

Дети из Мурманской области отправятся на обследование и лечение в Москву. 15 марта первая группа из 16 юных жителей региона будет направлена на госпитализацию в Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой. В их числе ребята с тяжёлыми кожными заболеваниями, поражением внутренних органов, эпилепсией и заболеваниями центральной нервной системы.

Всего по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Область здоровья» для дополнительных обследований и лечения в федеральный центр поедут 84 ребёнка из Мурманской области, среди них есть как подростки, так и дети, которым не исполнилось и года. Все они нуждаются в длительном лечении и ждут помощи высококвалифицированных нефрологов, гастроэнтерологов, дерматологов и других врачей.

«Мы рады, что начинаем работу программы и в Мурманской области», – отметила председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская.

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере защиты детей и развития системы добровольчества на территории региона между Правительством Мурманской области и Национальным центром.

Список тяжелобольных детей, которым окажут медицинскую помощь в столице по программе «Область здоровья», был сформирован по итогам выезда врачей Тушинской больницы в Мурманск в октябре 2021 года. Столичные специалисты осмотрели и проконсультировали более 400 детей с тяжелыми диагнозами, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.