Более 80 детей из Мурманской области стали призёрами детского регионального конкурса «Зелёная планета»

Более 80 призеров детского регионального экологического форума «Зелёная планета «Магия Кольского полуострова» получили дипломы и памятные подарки в городе-спутнике Кольской АЭС.

Около 500 ребят школьного и дошкольного возраста со всех городов Мурманской области придумывали театральные и песенные композиции, писали литературные произведения, изготавливали поделки, проводили эко-репортажи, снимали видеоролики и рисовали. Церемонию награждения украсили творческие номера детей из Дома детского творчества города Полярные Зори.

«Я поздравляю победителей и призеров конкурса, ваш проявленный интерес к природе родного края – надежда на лучшее будущее экосистемы нашей планеты. Традиционное мероприятие «Зелёная планета» позволяет подрастающему поколению прививать культуру бережного отношения к природе, раскрывать экологические проблемы и влияние человека на изменение климата», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, региональный детский экологический форум «Зелёная планета» проводится при поддержке Кольской АЭС с 2003 года по инициативе Всероссийского детского экологического движения «Зелёная планета». В 2022 году конкурс был посвящен Году культурного наследия народов России и экологического туризма в Мурманской области. Работы победителей уже направлены в Москву для участия в федеральном этапе форума «Зелёная планета 2022».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.