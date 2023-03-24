Более 80 млн рублей выделят заполярным работодателям на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, регламентирующее порядки предоставления субсидий из областного бюджета работодателям на реализацию в 2023 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Мурманской области.

Субсидии будут направлены заполярными работодателями на частичную оплату труда при организации общественных работ для неработающих граждан, а также на софинансирование понесенных затрат на оплату труда и материально-техническое оснащение рабочего места при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

На реализацию мероприятий в 2023 году из федерального и областного бюджетов выделено более 80 млн рублей, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru