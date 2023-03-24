Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублейРаботоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 13:30

Более 80 млн рублей выделят заполярным работодателям на реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, регламентирующее порядки предоставления субсидий из областного бюджета работодателям на реализацию в 2023 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Мурманской области.

Субсидии будут направлены заполярными работодателями на частичную оплату труда при организации общественных работ для неработающих граждан, а также на софинансирование понесенных затрат на оплату труда и материально-техническое оснащение рабочего места при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

На реализацию мероприятий в 2023 году из федерального и областного бюджетов выделено более 80 млн рублей, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:50Городские хроники (6+).16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+).16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+).
-PRO Деньги (16+)Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублей-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, стоимость доллара стабильна к евро и опускается к иене-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика