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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.24 12:30

Более 80 обращений предпринимателей решены при участии уполномоченного Марты Говор

В рамках оперативного совещания губернатора Андрея Чибиса 25 марта уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор представила отчётную информацию, подготовленную на основе её ежегодного доклада о деятельности в 2023 году и за период до 1 марта 2024 года.

Ранее доклад был представлен на очередном заседании Мурманской областной Думы, где был принят депутатами единогласно.

Омбудсмен подвела общие итоги работы института государственной защиты бизнеса за истекший период, доложила о ситуации в сфере предпринимательства в регионе, основных обращениях, системных и частных проблемах бизнеса. Так, с ноября 2023 года к Марте Говор обратились за помощью более 130 субъектов предпринимательской деятельности. Во всех случаях обратившимся лицам оказана поддержка, в том числе консультационная. Более 80 обращений уже удалось решить в пользу предпринимателей.

«Работа идёт по трём ключевым направлениям – защита предпринимательского права, работа с системными и частными затруднениями бизнеса и просветительская работа, в том числе в части формирования благоприятного предпринимательского климата в Мурманской области», – отметила Марта Говор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области по информации, в своей деятельности омбудсмен активно взаимодействовала с органами местного самоуправления, органами государственной власти, а также опиралась на общественную поддержку. 

Уполномоченный подчеркнула, что как на совместных мероприятиях с инвестиционными уполномоченными, так и в рабочем порядке путем диалога с бизнесом осуществляется поиск решений по вопросам предпринимателей, проводится информирование о состоянии бизнес-среды и мерах господдержки, предпринимателям оказывается консультативная помощь. 

Благодаря аналитической работе уполномоченного внесены правки в ряд нормативных правовых актов различного уровня. Так, например, в порядок были внесены изменения, исключающие из него положения, предусматривающие невозможность установления рассчитанной величины годовой арендной платы за 1 кв. метр ниже минимальной ставки годовой арендной платы за 1 кв. метр на текущий финансовый год.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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