Более 80% жителей Мурманской области поддерживают атомную энергетику

Подведены итоги социологического исследования восприятия жителями атомной отрасли и их отношения к деятельности близлежащих атомных станций. Социологический опрос проводился исследовательской компанией «ЭлаНКом». В Мурманской области было опрошено 1000 человек в Мурманске, Кандалакше, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Полярных Зорях, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

Результаты показали, что атомную энергетику как один из способов обеспечения нашей страны электроэнергией поддерживают 80,2% жителей Мурманской области. Причём более половины населения региона - 52,3%, считают, что атомную энергетику необходимо развивать. 74,6% опрошенных положительно относятся к деятельности Кольской атомной электростанции.

67% респондентов отметили, что наличие атомной электростанции является преимуществом нашей области перед другими регионами. Среди населения Полярных Зорь этот показатель достигает 91,3%.

Абсолютное большинство жителей города-спутника Кольской АЭС Полярные Зори (97,8%) одобряют использование атомной энергетики, 96,4% населения муниципалитета считают, что атомная энергетика должна развиваться в дальнейшем и за ней будущее. 89,8% респондентов отметили положительное влияние присутствия Кольской АЭС на развитие города и региона в целом.

Большинство жителей города Полярные Зори тесно связаны с атомной энергетикой и самой Кольской АЭС и могут объективно оценить безопасность и надежность использования атомной энергетики. Согласно опросу, 76,5% - большинство жителей муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией обращают внимание на то, что безопасность пристанционного города выше, чем в других городах, поскольку для атомщиков безопасность – не только работа, но и образ жизни.

«Эффективность взаимодействия с населением города и региона, региональной властью и руководством муниципалитета подтвердилась данными социологии. Для нас это важно. Во многом именно благодаря тесному сотрудничеству, взаимопониманию и доверию - Полярные Зори являются одним из самых благоустроенных и привлекательных для жизни муниципалитетов Мурманской области, что служит основой для развития всего региона», - прокомментировал результаты социологического исследования директор Кольской АЭС Василий Омельчук.