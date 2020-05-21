Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС

Об этом свидетельствуют итоги масштабного социологического опроса населения в регионах присутствия российских АЭС, проведенного исследовательской компанией «ЭлаНКом». Опрос проводился в начале текущего года в 10 регионах страны. В нём приняли участие 10 тысяч жителей 60 российских городов.

В Мурманской области интервьюеры работали в Мурманске, Кандалакше, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Полярных Зорях.

На вопрос анкеты об отношении к атомной энергетике, как к одному из способов обеспечения населения и экономики электроэнергией, 80,3% респондентов, проживающих на территории Кольского Заполярья, ответили положительно. При этом более половины из них считают, что атомную энергетику нужно активно развивать.

В городе-спутнике Кольской АЭС Полярные Зори положительно относятся к атомной энергетике 95,3% населения. 80% жителей заполярного атомграда выступают за активное развитие атомной энергетики.

«Жизнь большинства полярнозоринцев так или иначесвязана с атомной станцией. Люди, работающие на нашем производстве, могут профессионально и объективно оценивать его надежность и безопасность. Думаю, что именно поэтому в нашем муниципальном образовании такой высокий уровень доверия и позитивного настроя», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

По данным опроса атомная энергетика у жителей Мурманской области прежде всего ассоциируется с «пользой для человека/дешевой электроэнергией», а также с «эффективной заменой нефти и газу/перспективным источником энергии». Респонденты в Полярных Зорях также отмечали такие аспекты как «передовые технологии и инновации», «помощь в развитии регионов» и «поддержку местных инициатив».

Более 70% участников опроса считают, что наличие на Кольском полуострове атомной станции является существенным социально-экономическим преимуществом Мурманской области по сравнению с соседними регионами.