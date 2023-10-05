Более 800 человек приняли участие в экологическом субботнике в Полярных Зорях

С 25 по 29 сентября в городе Полярные Зори проходили экологические субботники, идейными вдохновителями которых выступили работники Кольской АЭС, к ним присоединились около 100 неравнодушных жителей города.

Снарядившись лопатами, граблями, перчатками и мешками, ветераны и работники Кольской АЭС, представители подрядных организаций и администрации Полярных Зорь облагородили «Наш парк», территории возле домов в посёлках Африканда и Зашеек. Активисты привели в порядок газоны, лесные массивы в городе и по обочинам муниципальных дорог, а руководители Кольской АЭС высадили семена газонных трав на участке возле Медико-санитарной части №118.

«Работники Кольской АЭС уделяют должное внимание вопросам экологии, снижению влияния производства на окружающую среду и сохранению природных экосистем. Кольские атомщики традиционно инициируют и участвуют во многих экологических проектах – «Зелёная весна», «Чистые игры», проводят городские субботники, конкурсы и экоуроки для подрастающего поколения с целью экологического просвещения и воспитания. Ежегодно Кольская АЭС направляет миллионы рублей на мероприятия по охране окружающей среды», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, экологические субботники проходят в городе ежегодно летом и осенью. Всего было собрано и вывезено 10 машин с мусором. Для уборки были задействованы погрузчики, самосвалы и экскаваторы ООО «Кольская АЭС-Авто».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.