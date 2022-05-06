Более 800 гостей посетили фестиваль саамских мастеров «Сила саамских традиций»

В Ловозере прошёл первый фестиваль саамских ремёсел «Сила саамских традиций», который организован Мурманским областным краеведческим музеем при поддержке регионального Министерства культуры. На мероприятии собрались ремесленники со всего региона. Гостям представилась возможность поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях, продегустировать национальную саамскую кухню. В программе были кулинарные поединки, конкурс для собаководов и их питомцев, выставка-продажа саамских сувениров.

Торжественную церемонию старта фестиваля открыл первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

«Краеведческий музей хранит и экспонирует большое количество музейных предметов истории и быта кольских саамов, предметов декоративно-прикладного искусства саамской культуры. Но сегодняшний фестиваль – яркое доказательство тому, что саамская культура – это живая культура, которая привлекает большое количество людей. Мы рады принимать гостей из разных уголков Мурманской области и других регионов нашей страны!», – отметил Тимур Давлетшин.

Фестиваль призван показать жителям и гостям региона уникальное и самобытное декоративно-прикладное творчество саамских ремесленников, которые бережно хранят и передают потомкам мастерство своих предков.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках грантового конкурса программы «Музеи Русского Севера» идея проведения фестиваля стала победителем и была поддержана ПАО «Северсталь».

Фото: https://vk.com/wall-144211429_23878?z=photo-140143144_457242676%2Fwall-144211429_23878