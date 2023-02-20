Росрыболовство: с 1 марта вступает в силу закон о ведении отчётного документа о вылове в электронном видеЗаявление Минобороны России: киевский режим готовит очередную масштабную провокацию для обвинения Российской Федерации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.02.23 15:30

Более 800 млн рублей дополнительно направлено в 2022 году из областного бюджета на строительство и ремонт медицинских объектов в регионе

В Мурманской области продолжают развивать первичное звено здравоохранения. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что это одна из ключевых задач совершенствования оказания медицинской помощи и обеспечения её доступности.

«Программа модернизации первичного реализуется в Мурманской области с 2021 года и запланирована на 5 лет. В 2022 году приобретено и введено в эксплуатацию 57 единиц техники, на которой проведено более 15 тысяч диагностических исследований. Проведён капремонт в детских поликлиниках и амбулаториях в ряде населенных пунктов. Построена модульная амбулатория в Североморске -3 и ФАП в Лесозаводском. Из областного бюджета дополнительно в строительство и ремонт направлено больше 800 миллионов рублей», – перечислил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, в программе на 2023 год – монтаж модульной амбулатории в Печенге и семи модульных ФАПов в Корзунове, Лиинахамари, Спутнике, Титане, Коашве, а также в таких удаленных населенных пунктах как Кузомень и Белое Море.

«Минздрав, обращаю внимание, что нам не только нужно амбулатории сделать, объекты, но и принципиально важно, чтобы там работали фельдшеры, поэтому параллельно с этими объектами работайте также и над тем, чтобы они были обеспечены медицинскими кадрами», – подчеркнул глава региона.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения дополнена мероприятиями плана «На Севере – жить». В прошлом году благодаря мерам соцподдержки на работу в регион привлечено 132 врача и 20 медицинских работников среднего звена. Из областного бюджета на региональные выплаты приглашенным специалистам выделено больше 132 млн рублей.

«В 2023 году эта работа будет продолжена. Для оснащения объектов после ремонтов и строительства направлено больше 416 миллионов рублей. На привлечение медицинских кадров выделено дополнительно 175 млн рублей. Объем инвестиций из областного бюджета значительный, важно, чтобы это имело эффект», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что в этом году для 10 муниципалитетов будут приобретены 126 единиц медоборудования, в том числе компьютерные томографы для Печенгской и Кандалакшской ЦРБ.

Подробнее о реализации программы рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане оказались на 15 месте в России по уверенности в успешном трудоустройстве в ближайшие три месяца
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманске есть вакансия стоматолога с заработком до 400 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 72 копейки, евро потеряло почти 48 копеек-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)«Санитарный щит»: с 1 сентября данные о россиянах, заболевших инфекционными заболеваниями, будут вноситься в специальный федеральный реестр
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика