Более 800 млн рублей дополнительно направлено в 2022 году из областного бюджета на строительство и ремонт медицинских объектов в регионе

В Мурманской области продолжают развивать первичное звено здравоохранения. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что это одна из ключевых задач совершенствования оказания медицинской помощи и обеспечения её доступности.

«Программа модернизации первичного реализуется в Мурманской области с 2021 года и запланирована на 5 лет. В 2022 году приобретено и введено в эксплуатацию 57 единиц техники, на которой проведено более 15 тысяч диагностических исследований. Проведён капремонт в детских поликлиниках и амбулаториях в ряде населенных пунктов. Построена модульная амбулатория в Североморске -3 и ФАП в Лесозаводском. Из областного бюджета дополнительно в строительство и ремонт направлено больше 800 миллионов рублей», – перечислил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, в программе на 2023 год – монтаж модульной амбулатории в Печенге и семи модульных ФАПов в Корзунове, Лиинахамари, Спутнике, Титане, Коашве, а также в таких удаленных населенных пунктах как Кузомень и Белое Море.

«Минздрав, обращаю внимание, что нам не только нужно амбулатории сделать, объекты, но и принципиально важно, чтобы там работали фельдшеры, поэтому параллельно с этими объектами работайте также и над тем, чтобы они были обеспечены медицинскими кадрами», – подчеркнул глава региона.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения дополнена мероприятиями плана «На Севере – жить». В прошлом году благодаря мерам соцподдержки на работу в регион привлечено 132 врача и 20 медицинских работников среднего звена. Из областного бюджета на региональные выплаты приглашенным специалистам выделено больше 132 млн рублей.

«В 2023 году эта работа будет продолжена. Для оснащения объектов после ремонтов и строительства направлено больше 416 миллионов рублей. На привлечение медицинских кадров выделено дополнительно 175 млн рублей. Объем инвестиций из областного бюджета значительный, важно, чтобы это имело эффект», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что в этом году для 10 муниципалитетов будут приобретены 126 единиц медоборудования, в том числе компьютерные томографы для Печенгской и Кандалакшской ЦРБ.

Подробнее о реализации программы рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru